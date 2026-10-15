Ardahan\'da Vali Yamlı başkanlığındaki SANTEK toplantısında 2. OSB süreci görüşüldü

Ardahan'da Vali Yamlı başkanlığındaki SANTEK toplantısında 2. OSB süreci görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığındaki SANTEK toplantısında 2. OSB'nin kuruluş süreci ve sanayi altyapısı ele alındı. Ayrıca GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi üzerinden teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilik ile kamu-üniversite-özel sektör iş birliği görüşüldü.
Ardahan'da Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi.
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreci ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca, Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren G OSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi aracılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilik imkanlarının tanıtılması ve kamu, üniversite ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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