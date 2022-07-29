Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli'nde çalışmalar hızlandı - Son Dakika
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Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

29.07.2022 09:47
Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

Ardahan'da yapımına 2017 yılında başlanan 4 bin 957 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Ardahan'da yapımına 2017 yılında başlanan 4 bin 957 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Ilgar Tüneli'nin bitimiyle, Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olan Posof Türkgözü Sınır Kapısı çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof ilçesi Ilgar Dağı geçidinde yapılan "Ilgar Tüneli" inşaatında incelemelerde bulundu. Kars Karayolları Bölge Müdürü Behçet Eren, Damal İlçe Kaymakamı Burak Keser ve diğer yetkililer ile birlikte tünelin yapıldığı alana giden Vali Öner, tünelin giriş noktasında ve tünel içerisinde incelemelerde bulundu. Tünel başlangıç alanı ve tünel içerisini gezen Vali Öner, Bölge Müdürü Behçet Eren ve inşaatı yapan firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ilgar Tüneli'nin Ardahan ve ülke açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Vali Öner, "Devletimizin her alanda yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün de Karayolları Bölge Müdürümüz, İlçe Kaymakamımız ve yine karayolları bölge müdürlüğünden diğer yetkili arkadaşlarla birlikte yapımı devam eden "Ilgar Tüneli" inşaatında incelemelerde bulunduk. Ilgar Tüneli bittiğinde 4,957 metre uzunluğunda olacak, şu an yaklaşık 450 metrelerde çalışmalar devam ediyor. Toprak yapısı nedeniyle zor bir tünel, dolayısıyla çok hızlı çalışılamıyor. Ama şu an heyetimizle birlikte aktif olarak devam eden çalışmaları yerinde gözlemledik, alandaki arkadaşlar çalışmaları iyi bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz oldukça önemli bir tünele sahip olacak. Bu tünelle birlikte hem Posof ilçemiz güvenli bir ulaşıma kavuşacak hem de ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olan Posof Türkgözü Sınır Kapısı çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak. Dolayısıyla heyecanla bu çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

İncelemelerin ardından inşaat alanında çalışanlarla bir süre sohbet eden Vali Öner, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Öner, daha sonra inşaat firmasına ait şantiye alanında karayolları ve firma yetkilileri tarafından tünel inşaatının genel durumu ile ilgili brifing aldı.

(Olgun Yıldız/İHA)

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkiye, Ardahan, Posof, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli'nde çalışmalar hızlandı - Son Dakika

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