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Ardahan'da Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ardahan'da Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Fiyat Denetimi

Ardahan Ticaret İl Müdürlüğü personeli, yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat tarifesi ve fiyat listelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğuna yönelik denetimlerde çalışmalarını tamamlamayan esnaf uyarıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında yürürlüğe giren karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olmaya başladı.

Ardahan\'da Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Fiyat Denetimi
24.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Ardahan Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından, yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat tarifesi ve fiyat listelerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Görevli personel tarafından lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çalışmalarını tamamlamayan esnaf uyarıldı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Resmi Gazetede yayınlanan restoran ve kafelerde fiyat belirtme zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla başladı. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olmaya başladı. Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde Ardahan'da birçok esnaf çalışmalarını tamamlayarak yönetmeliğe uyarken, bazılarının ise hazır olmadığı görüldü. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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