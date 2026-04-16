Ardahan Üniversitesi\'nde "GOSB Teknopark Girişim Ofisi" açılacak

16.04.2026 16:28
Ardahan Üniversitesi'nde açılışı yapılacak Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Girişim Ofisi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, girişim ofisinin, ileride teknoparka dönüşebilecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Üniversite bünyesinde kurulmasının akademisyenler, öğrenciler ve şehirde fikir üreten herkes için önemli fırsatlar sunacağına, üniversitenin girişimcilik çalışmalarına ev sahipliği yapacağını dile getiren Emiroğlu, fikir sahibi gençlerin ve girişimcilerin burada projelerini geliştirerek şirketleşme imkanı bulabileceğini anlattı.

Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İleride Teknoparka dönüşecek bir hamlenin bizimle başlaması üniversitemiz, bölgemiz ve şehrimizin kalkınması için önemli bir adım. Dolayısıyla fikri olan gençler, öğrenciler, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi burada hayata geçirip bunu bir ürüne dönüştürüp şirketleşerek başka yerlere satma imkanı elde edeceksiniz. İşte bu girişimler belki burada göçü durduracak, insanların kendi yerinde firmasını kuracağı ve düşüncelerini ürüne dönüştüreceği bir imkan hazırlayacak."

GOSB Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci de Ardahan'da kurulacak girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hızlandırma programları ve çeşitli çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Gebze ile Ardahan arasında teknoloji odaklı bir işbirliği hedeflediklerini, gençlerin, akademisyenlerin ve iş insanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelmesinin önemine işaret eden Çemberci, "Bizleri inşallah bir araya gelerek, el ele vererek Gebze'den Ardahan'a teknoloji koridorunu birlikte kuracağız. Bu konuda son derece motivasyonumuz yüksek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti araştırma ve geliştirmeyi destekleyen bir takım programlar kullanıyor ama buna bizim mukabele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Akademisyenler, öğrenciler, kamu kurumlarının temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı program, çeşitli sunumlarla sona erdi.

Kaynak: AA

Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
