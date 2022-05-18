Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi - Son Dakika
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Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi

18.05.2022 09:27

Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi Ardahan'da çetin geçen kışın ardından büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı.

Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi

ARDAHAN - Ardahan'da çetin geçen kışın ardından büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı.

Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte havaların ısınmasıyla besiciler meraların yolunu tuttu. Aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarını götürdükleri meralarda otlatıyor.

Günün büyük bölümünü sürülerinin başında geçiren besiciler, yem maliyetlerinden kurtulmanın da sevincini yaşıyor.

Kışın çok çetin geçtiği ve yılın büyük bir bölümünün soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğunu söyleyen Besici Erdal Kılıç, hayvanların daha sağlıklı beslenmesi için meralara salındığını söyledi.

Kılıç, "Bu kış çok ağır geçti. Besi hayvanlarımızı bahara çok zor attık. Yem fiyatları çok arttı ve hayvanlarımız maalesef zayıf ve bakımsız kaldı. Bu kış gerçekten çok mağdur olduk. Havaların ısınması ile birlikte hayvanlar merayla buluştu. Mayıs ayı olmasına rağmen içeride besicilik devam ediyordu. Son günlerde sağanak yağışla birlikte karların erimesi sonucu meraların yeşermesi bizleri sevindirdi." Dedi.

Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi
Ardahanlı besiciler, çetin kış sonrası meraya indi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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