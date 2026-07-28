Ardanuç ilçesine 200 milyon liralık giriş yolu projesi - Son Dakika
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Ardanuç ilçesine 200 milyon liralık giriş yolu projesi

Ardanuç ilçesine 200 milyon liralık giriş yolu projesi
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Artvin’in Ardanuç ilçesinde 200 milyon lira yatırım bedelli giriş yolu projesinin temeli törenle atıldı. 650 metre yol ve iki köprüyü kapsayan projenin 2027 Mart’ta tamamlanması hedefleniyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşımı daha güvenli hale getirecek ve ilçe girişine modern bir görünüm kazandıracak 200 milyon liralık giriş yolu projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Projenin 2027 yılı Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde uzun yıllardır beklenen Ardanuç Giriş Yolu Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında 650 metre uzunluğunda yeni yol ile 75'er metre uzunluğunda iki köprü inşa edilecek. Yaklaşık 200 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin gelecek yıl mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Temel atma törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir, MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren siyaset değil hizmet anlayışıyla çalıştık. İlçemize doğalgazı kazandırdık, altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık, tır parkını hizmete açtık. Bugün temelini attığımız giriş yolu ise yalnızca bir ulaşım yatırımı değil; Ardanuç'un turizmine, ticaretine ve ekonomisine değer katacak tarihi bir projedir. Bu yatırım ilçemizin geleceğine yapılmış önemli bir hizmettir" dedi.

"Trafik güvenliği en üst seviyeye çıkacak"

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise "Artvin-Ardanuç yolunun büyük bölümünü tamamlayarak hizmete açtık. Bugün temelini attığımız şehir geçişi ve iki yeni köprü ile ilçedeki ulaşım standardı daha da yükselecek, trafik güvenliği önemli ölçüde artacaktır" ifadelerini kullanırken, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün de "Artvin'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 620 kilometrelik yol ağı bulunuyor. Halen yürütülen 32 karayolu projesinin toplam yatırım bedeli 26 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu projeler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 15,5 milyar liralık harcama gerçekleştirildi. Sadece 2026 yılı için ilimize 1,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bunun 1,2 milyar liralık kısmı ise yılın ilk döneminde kullanıldı. Bu yatırımlar tamamlandığında Artvin'in ulaşım altyapısı çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dua eşliğinde butona basılarak Ardanuç Giriş Yolu Projesi'nin temeli atıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ardanuç, Artvin, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardanuç ilçesine 200 milyon liralık giriş yolu projesi - Son Dakika

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