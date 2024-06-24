Arguvan'da Arıcılar Yeni Sezon Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arguvan'da Arıcılar Yeni Sezon Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip yaylarda arıcılık yapan üreticiler, yeni sezon bal hasadı için gün sayıyor. Çakmak yaylasında arıcılık yapan Mustafa Çıplak, 800 kilogram ile 1,5 ton aralığında ürün beklediklerini söyledi. Ürünlerini sadece yakın çevresine satan Çıplak, taleplere yetişemediklerini belirtti.

24.06.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arguvan ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip yaylarda arıcılık yapan üreticiler, yeni sezon bal hasadı için gün sayıyor.

Arguvan'ın bin 400 rakımdaki Çakmak yaylasında arıcılık yapan üreticiler, yeni sezon bal hasadı için gün sayıyor. İlçeye bağlı Şotik Mahallesi'nde uzun yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Çıplak, yaklaşık iki ay sonra hasat döneminin başlayacağını ifade ederek 800 kilogram ile 1,5 ton aralığında ürün beklediklerini söyledi.

"Taleplere yetişemiyorum, ürünleri sadece yakın çevreme satıyorum"

Yaklaşık 100 kovanının bulunduğunu kaydeden Mustafa Çıplak, "30 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Elde ettiğim ürünler akrabalarıma yetmiyor. Uzun yılladır arıcılık yaptığımız için eş dost birbirine tavsiye ediyor, alan beğeniyor. Ürünlerimiz organik, herkese istediği kadar bal da veremiyoruz. Sadece akrabalarıma ve onarın arkadaşlarına satıyorum, taleplere yetişemiyoruz" dedi

Geçtiğimiz yıl kilogramını 350 ila 450 TL aralığında satışa sunduklarını ifade eden Çıplak yeni sezon için henüz fiyat belirlemediklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arguvan'da Arıcılar Yeni Sezon Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
08:35 Ne diyeceği merak konusuydu Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu
08:18 Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu’ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım
07:22 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak Kafasını defalarca dondurucuya vurdu Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
09:23 Bomba iddia Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi
09:15 Küresel kriz onları da vurdu Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 10:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Arguvan'da Arıcılar Yeni Sezon Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement