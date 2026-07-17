Arıcılara Müjdeli Haber!

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ali Demir, arıcılardan kovan başına sezonda 100 lira ücret alınmasına yönelik hükümlerin uygulanmasının ikinci bir talimata kadar ertelenmesinin sektör adına son derece önemli ve memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Demir, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" adı altında arıcılardan kovan başına sezonda 100 lira ücret alınmasına ilişkin bir düzenlemenin yayımlandığını hatırlatan Demir, uygulamanın üreticilere oluşturacağı ilave mali yüklerin giderilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nezdinde çeşitli temaslarda bulunulduğunu kaydetti.

Demir, bir araya geldikleri Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e sektör temsilcilerinden gelen talep, öneri ve itirazları ayrıntılı şekilde ilettiklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Sahadan bizlere ulaşan talep ve önerileri eksiksiz şekilde ilettik. Arıcılarımızın ilave mali yüklerle karşı karşıya kalmaması adına beklentilerimizi açıkça ifade ettik. Yürüttüğümüz resmi girişimler ve yapıcı istişareler sonucunda önemli bir gelişme yaşandı. Orman Genel Müdürlüğümüzün son talimatı doğrultusunda Ekosistem Hizmet Bedeli kapsamında yer alan 'Bedeller' başlıklı hükümlerin uygulanması ikinci bir talimata kadar ertelendi. Bu karar, arıcılarımızın taleplerinin dikkate alındığını göstermesi bakımından sektörümüz adına son derece önemli ve memnuniyet vericidir."

İlk günden itibaren üreticilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla tüm resmi başvuruları gerçekleştirdiklerini bildiren Demir, "Bundan sonraki süreçte de ilgili kurumlarımızla diyalog içerisinde çözüm odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Arıcılarımızdan, konuya ilişkin gelişmeleri yalnızca resmi kurumlarımızın ve Birliğimizin resmi iletişim kanallarından takip etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.