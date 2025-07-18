Arıcılıkta Alternatif Gelir Kaynakları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Arıcılıkta Alternatif Gelir Kaynakları

18.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, arıcılık sektörüne iklim değişikliği ile mücadele için alternatif gelir önerdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ile tarım ilaçları gibi etmenlerden olumsuz etkilenen arıcılık sektörüne, bal dışındaki katma değerli ürünler ile arıcılık turizmi gibi alternatif gelir kaynaklarına yönelmesi tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Arıcılık Ürün Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, zengin bitki örtüsü, iklim yapısı ve uygun coğrafi konumu sayesinde Türkiye, dünya arıcılığında öne çıkıyor.

Çiçek, çam ve kestane gibi yöresel ve özgün bal çeşitleri, Türkiye arıcılığında dikkati çekiyor.

Türkiye'de arıcılık sektöründe 2024 sonu itibarıyla 97 bin 984 işletme ve 8 milyon 815 bin 146 kovan bulunurken, 95 bin 492 ton bal üretimi yapıldı.

Ülkedeki toplam koloni varlığı da geçen yıl sonu itibarıyla 9 milyona ulaştı. Muğla, 729 bin arılı kovanla ülkenin toplam kovan varlığında ilk sırada yer aldı. Bu ili 625 bin kovanla Ordu ve 487 bin kovanla Adana izledi.

İç talebin yüksek olması nedeniyle Türkiye'de geçen yıl sadece 8 bin 657 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracatta da Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları öne çıktı.

Katma değerli ürünler üretilmeli

Türkiye'de arıcılık, kırsal ekonomiye katkı sağlayan önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Arıcılık, biyoçeşitliliğin korunması ve tarımsal üretimde tozlaşma faaliyeti ile ekolojik dengenin korunması için de kritik rol üstleniyor.

Türkiye'de sektör, geleneksel yöntemler yanında modern teknikler ve bilimsel yaklaşımlarla da faaliyet gösteriyor. Arıcılık sektörüne yönelik sağlanan destekler, eğitim programları ve teşvikler de bu gelişime katkıda bulunuyor.

Ancak iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve düzensiz yağışlar, arıların beslenme kaynaklarını olumsuz etkiliyor ve bal üretiminde dalgalanmalara yol açabiliyor.

Raporda, bu olumsuzluklardan etkilenen sektörün geleceğine yönelik çeşitli önerilerde de bulunuldu.

Buna göre, Türkiye arıcılığının sürdürülebilirliği ve potansiyelinin değerlendirilebilmesi için sektörün güçlü yönlerinin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Organik arıcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, arı hastalıkları ve zararlılarıyla etkin mücadele, çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin teşvik edilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve sahte bal ile mücadele gibi konuların, sektörün öncelikleri arasında yer alması önem taşıyor.

Arı ürünleri çeşitliliğinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretimi ve pazarlanması, arıcılık turizmi gibi alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da sektörün geleceği için fırsatlar sunuyor.

İyi tarım teknikleri önerisi

Sektör, pestisit, böcek ilacı ve herbisit gibi etkenlere maruz kalırken, birçok faktörün etkisiyle koloni kayıpları da meydana geliyor. Arı kolonileri, parazitlerden de olumsuz etkileniyor.

Son yıllarda Kanada ve Avusturya'da toplu arı ölümleri dikkati çekiyor. Toplu arı ölümlerinin Türkiye'de yaşanma ihtimaline karşı alınan tedbirlerin etkin şekilde yürütülmesi gerekiyor. İyi tarım tekniklerinin kullanılması ve endüstriyel tarıma bağlı pestisitlerin kullanımının kontrol altına alınmasıyla üretim artışının sağlanabileceği öngörülüyor.

Bal üretimi yanında arı sütü, polen, propolis, arı zehri, balmumu ve paket arı üretimi ile ticaretinin yapılması, bal veriminde yaşanabilecek olası düşe karşı üreticiler için önemli alternatif oluşturuyor.

Ayrıca üretim aşamasında birim maliyetin düşürülmesi, standardizasyonu sağlanmış üretim tipinin yerleşmesi ve teknolojik gelişmelerin faaliyete entegre edilmesi, verim ve kalite artışı için önem taşıyor.

Arıcılık turizmi nedir?

Arı turizmi (api-turizm) geleneksel arı yetiştiriciliği ile seyahat ve eğitim deneyimlerinin bir araya getirilmesini içeriyor. Bu alan, yeşil turizm kavramının bir bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu turizm türü, kişilerin, bu kültürü daha iyi kavramak ve sağlıklı yaşam sürmek amacıyla arıların doğal ortamına seyahat etmesini içeren faaliyetleri kapsıyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İklim Değişikliği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arıcılıkta Alternatif Gelir Kaynakları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar 26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
15:15
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
15:13
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
15:09
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
14:53
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
14:46
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
14:39
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
14:37
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
14:30
Futbolda devrim gibi karar Penaltı kuralı değişiyor
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
14:27
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış
1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 11:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Arıcılıkta Alternatif Gelir Kaynakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.