Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Arnavutluk\'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran\'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk başlarda yer aldığını belirterek, "Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

10.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk başlarda yer aldığını belirterek, "Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Büyükelçisi Blerta Kadzadej'e, ATO ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi. Görüşmede, başkentin, savunma sanayisi, tekstil, mobilya, medikal sanayi üretimiyle öne çıktığını bildiren Baran, Ankara'nın sağlık turizminde de önemli potansiyel taşıdığına dikkati çekti.

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Baran, ticaretin geliştirilmesi için uygun altyapı ve koşulların olduğunu kaydetti. Arnavutluk'un, Balkanlar'da istikrar ve barışın anahtarı konumunda olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye ilk başlarda yer alıyor. Arnavutluk ile dış ticaretimiz, pandemi öncesinde 500 milyon doların altındaydı. İki ülkenin yakınlığı rakamlara yansıyarak, 1 milyar dolar düzeyine yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere işaret ettiği doğrultuda, Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Baran, ATO olarak Arnavutluk ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş insanlarıyla bire bir görüşmelerin de aralarında bulunduğu bir dizi çalışma yapılabileceğini aktardı.

Başkent Ankara ile Arnavutluk'un başkenti Tiran arasında direkt uçuşların da kısa sürede başlayacağına değinen Baran, bu uçuşların iki ülke turizmini de geliştirebileceğini ifade etti.

Büyükelçi Kadzadej de görüşmede iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Türkiye, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:02:29. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.