Aronya Yetiştiriciliği Ziyareti
Simav'da aronya üreticisinin bahçesi ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çaysimav köyünde aronya yetiştiriciliği yapan üreticinin bahçesi ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette aronya yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yerinde incelenirken, üreticiyle yetiştiricilik süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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