Arsin OSB çatı tipi GES ile kendi enerjisini üretiyor - Son Dakika
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Arsin OSB çatı tipi GES ile kendi enerjisini üretiyor

25.02.2022 10:03
Arsin OSB çatı tipi GES ile kendi enerjisini üretiyor

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumları ile kendi elektriğini üretiyor.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumları ile kendi elektriğini üretiyor.

Arsin OSB'den yapılan yazılı açıklamada, bölge sanayicilerinin en büyük maliyeti olan enerjiyi ucuzlatmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için çalışmalara devam edildiği belirtti.

Açıklamada, Arsin OSB'de faaliyet gösteren firmaların, enerji maliyetini azaltacak çatı tipi GES kurulumları ile enerji üretiminin sağlanarak öz ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı vurgulandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreterek kendi ve katılımcısının elektrik ihtiyacını karşılamaya devam eden Arsin OSB'nin, bu konuda da coğrafi bölgeye öncülük ettiği, faaliyet gösteren firmaların çatılarının GES ile donatılmasının yanı sıra ortak kullanım alanı olan OSB müdürlük binasının misafir otoparkı üzerine de GES kurulumu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, OSB'de enerjinin bir kısmının geri kazanılmasının enerji maliyetlerini düşüreceğini aktardı.

Çelebi, gerek ülke ekonomisine katkı vermek, gerekse çevreyle dost bir şekilde sanayiyi geliştirmek adına bölgede güneş enerjisinden faydalanabilecekleri sistemleri inşa ettiklerine dikkati çekerek, "GES projesiyle beraber OSB sınırları içerisindeki toplam tüketilen enerjide dışa bağımlılık oranını yüzde 15 civarında azalttık. Bölgede GES yatırımları her geçen gün artmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Trabzon, Enerji, Ges, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arsin OSB çatı tipi GES ile kendi enerjisini üretiyor - Son Dakika


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