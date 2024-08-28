Artan İşçilik Maliyetleri Türkiye'nin Rekabet Gücünü Zayıflatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Artan İşçilik Maliyetleri Türkiye'nin Rekabet Gücünü Zayıflatıyor

Artan İşçilik Maliyetleri Türkiye\'nin Rekabet Gücünü Zayıflatıyor

TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye'nin emek yoğun sektörlerdeki gücünü kaybetmeye başladığını ve işçilik maliyetlerinin daha ucuz olduğu ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

28.08.2024 16:58
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Artan işçilik maliyetleri yüzünden Türkiye'nin emek yoğun sektörlerdeki gücünü kaybetmeye başladığına ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bir süre sonra tamamen oyun dışında kalacağına dikkat çeken TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bugün rakibimizde 300 dolar olan işçilik maliyetleri bizde bin-bin 200 dolar. Üretimlerimizi kademeli olarak işçilik maliyetlerinin daha ucuz olduğu 'partner ülkelerle' birlikte yapmalı ancak işin patronu yine biz olmalıyız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk ihracatçısının son bir yıldır çok büyük problemler yaşadığını ifade eden Başkan Kileci, "Türk ihracatçısı, o günkü şartlarda, o günkü konjonktürde kendisine sunulan imkanlarla en doğrusunu yapmış ve bu ülkeyi ihracat açısından belirli bir noktaya getirmiştir. Bugün en fazla ihracat yapan ilk 50 ülke içerisinde son 5 senede ihracatını en çok artıran 3. ülkeyiz. Ancak Türkiye ihracatçısı son bir yıldır çok büyük problemler yaşıyor. Rekabetçiliğimizi kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa, hazır giyimde ve tekstilde biz ve bizim gibi ülkelere üretim yaptırarak kendi markasını oluşturuyordu"

Artan işçilik maliyetleri yüzünden bir zamanlar emek yoğun sektörlerde çok güçlü bir ülke olan Türkiye'nin oyun dışına kalmaya başladığını ve bir süre sonra tamamen oyun dışında kalacağına dikkat çeken Fikret Kileci, "Avrupa, hazır giyimde ve tekstilde biz ve bizim gibi ülkelere üretim yaptırarak kendi markasını oluşturuyordu. Biz de bugüne kadar bunu çok iyi kullandık. Ancak yükselen işçilik maliyetleri nedeniyle artık bu durumu kullanma şansımız kalmadı. Bugün rakibimizde 300 dolar olan işçilik maliyetleri bizde bin-bin 200 dolar. Bu maliyetlerle rekabet gücümüz çok düşük. Orta gelir tuzağından çıkıp belli bir seviyeye çıkmak istiyorsanız değişim, dönüşüm şart. Bu dönüşümün de devlet kontrolünde olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Üretimi maliyetin ucuz olduğu ülkelerle yapalım"

Değişime ayak uydurmak için maliyetlerin daha ucuz olduğu ülkelerle birlikte hareket edilmesi ve iş birliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Fikret Kileci, "Üretimlerimizi kademeli olarak işçilik maliyetlerinin daha ucuz olduğu partner ülkelerle birlikte yapmalı ancak işin patronu yine biz olmalıyız. Kayıpların olacağını biliyoruz. Ancak zararı minimuma indirmek için dönüşümün belirli bir süreye yayılıp planlı, programlı yapılması gerekiyor. Bugün emek yoğun sektörlerde ihracatçıların, sanayicilerin milyarlarca dolar yatırımı var. Birdenbire böyle geçiş yapılırsa çok ciddi kayıplar yaşanacak" şeklinde konuştu.

"Yıl sonunda ihracat hedeflerini tutturacağız"

Enflasyonla mücadele kapsamında devam eden sıkılaşma sürecine de değinen Başkan Fikret Kileci, "Şu saatte yol, yöntem değiştirmenin intihar etmekten hiçbir farkı yoktur. Çıktığımız yoldan geri dönersek bugüne kadar çektiğimiz eziyet boşa gider. Üstelik bulunduğumuz yerden de daha geriye düşeriz. Dolayısıyla bu sürecin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Belli sektörler ihracatta kayıplar yaşarken, belli sektörler aşama kaydediyor" diyen Başkan Kileci yıl sonunda ihracat hedefini tutturacaklarını da ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Artan İşçilik Maliyetleri Türkiye'nin Rekabet Gücünü Zayıflatıyor - Son Dakika

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