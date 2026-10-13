Artvin\'de Butko zeytininin kilogramı 400 lira oldu, rekoltede artış bekleniyor

Artvin'de 2026 yılı hasat sezonunda Butko cinsi siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatı 400 TL, çamiç zeytininin kilogram fiyatı 500 TL, katkısız zeytinyağının litre fiyatı ise bin 500 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin batısında üretilen zeytin ve zeytinyağına oranla Artvin'in Butko zeytini de zeytinyağı da astronomik rakamlardan alıcı buluyor.

ÇORUH VADİSİ'NDE HASAT BAŞLADI

Artvin'de Çoruh Nehri kıyısında yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili için çalışmalar yürütülen Butko zeytininde yeni hasat sezonu başladı. Çoruh Vadisi'nde asırlık ağaçlardan toplanan ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan zeytinin, 2026 yılı satış fiyatları Artvin Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen toplantıda belirlendi.

Üretici temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda, Butko cinsi siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatı 400 lira, Artvin'e özgü çamiç zeytininin kilogram fiyatı 500 lira, katkısız zeytinyağının litre fiyatı ise bin 500 lira olarak kararlaştırıldı.

REKOLTEDE YÜZDE 55 ARTIŞ BEKLENİYOR

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş, rekoltede geçen yıla göre yaklaşık yüzde 55 artış beklendiğini söyledi. Ermiş, "Butko cinsi siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatını 400 lira, Artvin'e özgü çamiç zeytininin kilogram fiyatını 500 lira, katkısız hakiki zeytinyağının litre fiyatını ise bin 500 lira olarak belirledik. Halkımıza, üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir hasat dönemi geçirmelerini diliyorum. Geçen yıl yaptığımız araştırmalarla bu yılki rekolte çalışmalarını karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 55'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yeşil zeytin toplama işlemleri başladı. Bu ayın sonu itibarıyla bahçelerimizde hasat hızlanacak ve toplanan zeytin miktarı artacak. Çoruh Vadisi kıyısındaki köylerimizin yüzde 70-80'inde zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. Buradaki zeytin ağaçlarımız 100-150 yıllık geçmişe sahip. Zeytincilik, hayvancılıkla birlikte köylülerimizin köylerinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan önemli gelir kaynaklarından biri. Biz de Artvin Ticaret Borsası olarak zeytinciliği geliştirmek, yeni bahçeler oluşturmak ve ağaç sayısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Örnek bahçeler oluşturuyor, yeni dikim alanları kazandırıyoruz. Butko zeytininin coğrafi işaret tescil çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu yılın sonuna kadar süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Coğrafi işaretin alınmasıyla ürünümüzün marka değeri ve bilinirliği artacak. Bu da bölgemize ve üreticilerimize önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.