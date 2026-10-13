İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

2 MİLYON TL'LİK HIRSIZLIĞIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, İnegöl'ün kırsal Bilalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eve giren şahıs, evde bulunan 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştı. Altınların yaklaşık değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yürütülen titiz çalışma sonucunda şüpheli Hüseyin Y. (59) yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.