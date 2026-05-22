Artvin'de Geleneksel Çay Hasadı Etkinliği

22.05.2026 19:08
Kemalpaşa'da düzenlenen etkinlikte çayın önemi vurgulandı, hasat yapıldı ve üretim verileri paylaşıldı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde geleneksel çay hasadı etkinliği yapıldı.

Valilik ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü iş birliğinde, ilçeye bağlı Dereiçi köyünde düzenlenen geleneksel çay hasadı programında konuşan Vali Turan Ergün, çayın Türk toplumunda ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2025'de 1 milyon 400 bin tona yakın yaş çay üretimi gerçekleştiğini belirten Vali Ergün, bu üretimden yaklaşık 256 bin ton civarında da kuru çay elde edildiğini dile getirdi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde çay üretiminin yoğun şekilde yapıldığını ifade eden Ergün, "Bu bölgelerde çay üretimi ve bundan elde edilen gelir vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır. ÇAYKUR'un yanında ilimizde faaliyet gösteren iki özel sektör fabrikasıyla birlikte toplam 6 çay fabrikamız bulunuyor." dedi.

Ergün, geçen yıl kentte 156 bin ton yaş çay üretimi yapıldığını kaydetti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise Artvin'de 20 bin 250 kişinin 92 bin dekar alanda çay üretimi yaptığını belirtti.

ÇAYKUR'un kentte 4 fabrikası bulunduğunu dile getiren Alim, "Günlük 900 ton kapasitemiz var. Yoğun olan dönemlerde çay alımımız 1500 ila 2000 tona kadar çıkabiliyor. Geçen yıl bölgeden 105 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik." dedi.

Alim, filizlerin doğal yollarla işlenip kurutulmasıyla oluşan çayın, insanoğlunun yeryüzündeki yolculuğuna çok kadim zamanlardan bu yana eşlik ettiğini vurguladı.

Çayın her öğünde tüketilebildiğine değinen Alim, "Bizler üretim anlamında dünyadaki diğer bölgelere göre çok daha sonradan sürece dahil olsak da bugün dünyada kişi başına 3,5 kilogram ile yıllık en fazla çay tüketen ülke konumundayız." ifadesini kullandı.

Alim, yeni sezon çay kampanyasının başta Artvin ve ilçeleri olmak üzere, bölge ve tüm ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar geleneksel makaslarla çay tarlasında hasat yaptı.

Kaynak: AA

