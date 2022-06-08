Artvin'de "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konferansı yapıldı

Artvin'de, arıcılığının geliştirilmesi ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri" konulu konferans düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Kafkas arısının gen merkezi konumundaki ilde arıcılığın çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Zengin bitki çeşitliliği, tahrip olmamış doğası, milli parkları, biyosfer rezerv alanı ve saf Kafkas arı ırkıyla Artvin'in arıcılığın gelişmesi için gerekli tüm şartlara fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayan Doruk, "Gün gelecek vatandaş İstanbul'dan uçağa binecek, sırf Artvin'e bal almaya gelecek. Böyle bir değer yaratacağız. Gelecekte bal denince Artvin, Artvin denince arı ve bal akla gelecek. O potansiyeli taşıyoruz. Bunun yolu da Kafkas arısının korunmasıdır. Allah bu coğrafyayı bize nimet olarak vermiş, kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu da üniversite bünyesindeki Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kentte arıcılık alanındaki bilimsel açığı gidereceğini belirtti.

Artvin'in en önemli hazinesinin, doğası, bitki çeşitliliği ve ekosistemi olduğunu ifade eden Tüfekçioğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar da arıcılık için ideal. Martta çiçeklenme başlıyor, ağustosa kadar devam ediyor. Türkiye'de başka bir yerde bu yok. Yunanistan ile Türkiye'nin propolisleri karşılaştırıldı. En iyi propolis Artvin'de çıktı. Bizim acilen balımızın, propolisimizin, polenimizin, arı sütümüzün analizini yapıp 'bunların en kalitelisi bizde' diye belgesiyle pazara sunmamız gerekiyor."

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, farklı üniversitelerde arıcılık merkezlerinin kurulmasından son derece memnun olduklarını dile getirerek, "Amacımız üniversitelerdeki araştırma merkezlerini arıcılığının gelişiminde en iyi şekilde kullanabilmek. Arıcılığa bilimi katmak." ifadesini kullandı.

"Kovandan Gelen Sağlık: Arı Ürünleri" konulu sunum yapan Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkök ise Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla bal üreten ve koloni varlığı bulunan ülke olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir şey yapamazsak bu durumu korumamız lazım. Salgın döneminde arı ürünlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı ve hak ettiği yeri bulmaya başladı. Ülkemizde geçmiş yıllarda arı ürünleri pek bilinmiyordu. Sadece bal üretiliyordu. Mevcudu koruyarak kendimizi geliştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.