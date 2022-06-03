Artvin Valiliği ile DOKAP arasında 6,5 milyon liralık iş birliği protokolü - Son Dakika
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Artvin Valiliği ile DOKAP arasında 6,5 milyon liralık iş birliği protokolü

03.06.2022 16:38
Artvin Valiliği ile DOKAP arasında 6,5 milyon liralık iş birliği protokolü

Artvin Valiliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında tarım, eğitim ve spor alanlarında iş birliği protokolü yapıldı.

Artvin Valiliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında tarım, eğitim ve spor alanlarında iş birliği protokolü yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, DOKAP'ın, Artvin'de geçmişten bugüne birçok kritik yatırıma imza attığını söyledi.

Başkanlığın, kentin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Doruk, şehrin DOKAP'ın kaynaklarının kullanılmasında önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

Doruk, Artvin'de birçok sektörün DOKAP'tan aldığı destekle geliştiğini vurgulayarak, "Artvinliler adına DOKAP'a şükranlarımı sunuyorum. Desteklerini her daim hissediyoruz. Bize vizyon ve ekonomik olarak ciddi katkıları var. Bugün de burada tarım, hayvancılık, eğitim gibi anlarda özgün projelerle ilgili protokol imzalayacağız." dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de bugüne kadar 11 ilde birçok projeye destek verdiklerini anlattı.

Artvin'de bugüne kadar tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve kültür bazında yaptıkları projelerin sürdürülebilir projeler olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Bugün de 6,5 milyon lira civarındaki projelerimiz için imza törenimiz var. Bu dokunuşlar bölgede farklı katma değerler oluşturuyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Gültekin, protokolde yer alan, "Tel Sistemli Bağ Tesisi Kurulumu", "Artvin İli Seracılığın Geliştirilmesi", "Göçer Yetiştiricilerin Yaşam Standartlarının Artırılması", "Bakır Parmaklar El İşleme Atölyesi", "Sanal Ortamda Ben de Varım", "Kadınlar ve Gençler Harekete Geçiyor" projeleri hakkında da bilgi verdi.

Sadece bu projelerle yetinmeyeceklerini dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Yeşil yolla ilgili ek bütçemiz onayda. Bir, iki ay sonra gelip burada farlı konularda imza törenleri yapmayı planlıyoruz. Bize bu imkanları veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kalkınma ajanslarına teşekkür ediyorum. El ele verip birlik ruhu ile hareket edince güzel hizmetler her yere ulaşıyor. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

Vali Doruk ve Gültekin, konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzaladı.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Yılmaz Doruk, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin Valiliği ile DOKAP arasında 6,5 milyon liralık iş birliği protokolü - Son Dakika

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