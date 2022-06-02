Artvin Valisi Doruk, güneş panelli sulama tesisinde inceleme yaptı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde DSİ tarafından kurulan güneş panelli sulama tesisinde incelemelerde bulundu.

Doruk, ilçeye bağlı Demirkent köyünde, tarım alanlarını sulamada kullanılmak amacıyla hizmete alınan tesisle ilgili, DSİ 26. Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Doruk, Demirkent köyünün, kentte zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda köyde yaşanan sulama suyu sıkıntısının kurulan bu tesisle giderildiğini belirten Doruk, güneş panellerinden üretilen enerji ile 30 metre derinlikten su çıkarılarak 460 metrelik boru hattıyla sulama havuzuna taşındığını, buradan da zeytin arazilerine aktarıldığını vurguladı.

Doruk, zeytinin, özellikle Yusufeli ilçesinin önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demirkent köyü de zeytin yetiştiriciliğinde başı çekiyor. Çok kaliteli bir zeytinimiz var. Burada üretilen zeytinlerden el edilen zeytinyağı, 2006 yılında dünya çapında lezzet ödülü almış bir ürün. Bu denli kaliteli ve değerli bir zeytine sahibiz. Bizde bunu çok önemsiyoruz. Su ihtiyacının giderilmesinden sonra buradaki zeytin bahçelerinin daha da artacağını düşünüyor ve umut ediyoruz. Bu proje çiftimizin yüzünü güldürdü. Devlet olarak her daim çiftçimizin yanındayız. Onlar yeter ki üretsin."

Vali Doruk'a, İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ve diğer ilgililer eşlik etti.