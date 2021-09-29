Arzum'dan yeni robot süpürgesi

Elektrikli ev aletleri markası Arzum'un yeni robot süpürgesi Robotek ile ev temizliği sorun olmaktan çıkıyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Arzum Robotek, 4'ü bir arada temizlik özelliğiyle dip bucak temizlik yaparak hayatı kolaylaştırabiliyor. Robotek'in yan fırçaları süpürüyor, döner fırça sistemi tozları yakalıyor, vakumu derinlemesine temizliyor ve mopu siliyor.

Robotek, GYRO teknolojisi sayesinde akıllı navigasyon ve geçici haritalama özelliği ile belli bir yol izleyerek temizliği yaparken, temizlenen yerlerden sadece bir kez geçerek işin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

2000 pa yüksek emiş gücüne sahip motoru ile derinlemesine temizlik sunan Arzum Robotek, 110 dakikaya kadar çalışma süresi ile tüm evi hiçbir kesintiye uğramadan temizlemeye yardımcı oluyor.

Kaydı tamamlanan 3 yıl garantili tüm ürünlerde geçerli olan "+1" yıllık ek garanti ile Türkiye'de bir ilk olan toplam 4 yıl garanti fırsatı ile sunulan Arzum Robotek, 65 desibel ses seviyesi ile rahatsız etmeden işini hallediyor.

Arzum'un yeni robot süpürgesi Robotek'in temizlenebilir turbo başlığı, ucundaki fırçalar sayesinde halılarda derinlemesine temizlik sağlıyor. Hepa filtresi ise tozları ve alerjenleri robot içinde hapsediyor.

Düşme sensörleri yardımıyla yükseklik farklılıklarını algılayan Arzum Robotek, 1,7 santimetreye kadar engel aşma kabiliyeti ile hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermiyor. Arzum'un yeni robot süpürgesi Robotek, Türkçe uygulama ve bildirimler sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor.