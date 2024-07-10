ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

Ekonomi

ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için hava savunma sistemleri ihracatına yönelik 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.