ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN'dan 114,7 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
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