ASELSAN'dan 78,5 Milyon Dolar İhracat Sözleşmesi

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 78,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
