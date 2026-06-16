ASELSAN'dan Hava Savunmasına 780 Milyon Avro Yatırım

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan toplam 780 milyon avroluk anlaşmayla Türkiye'nin hava savunmasına yönelik sistemlerin tedariki sağlanacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon avro olan sözleşme imzalandı.

SSB koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunmayla ilgili tüm unsurları kapsayan Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli "sistemler sistemi" bir proje olarak öne çıkıyor. Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.

Tüm katmanları tamamlanarak envantere kazandırılan Çelik Kubbe'nin en alçak irtifasında daha çok sürü dronlara ve kamikaze İHA'lara karşı maliyet etkin savunmayı amaçlayan "Dronedef" unsurları, KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler ve her irtifada radarlar bulunuyor. Çelik Kubbe'nin orta katmanında HİSAR, üst katmanında ise SİPER yer alıyor.

Çelik Kubbe, yeni bileşenlerle güçleniyor

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin "hava savunma alanındaki beyni" konumunda bulunuyor.

Çelik Kubbe içerisindeki sistemlerin koordinasyon halinde çalışmasını yönetecek üst akıl çözümü HAKİM ile birlikte algılayıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

Hava savunma kabiliyeti, ASELSAN'ın yarım asrı aşan tecrübesiyle geliştirdiği teknolojik birikimin bir araya getirilmesiyle kurgulanan bir yetkinlik olarak öne çıkıyor. Her geçen gün yeni kabiliyetler kazanan Çelik Kubbe, ilave bileşenlerle gücüne güç katıyor.