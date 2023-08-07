ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi

07.08.2023 16:08

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olarak dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 47'nci sıraya yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olan ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi. Dört Türk savunma sanayi firmasının yer aldığı listede geçtiğimiz yıl 49'uncu sırada yer alan ASELSAN, bu yıl 47'nci sıraya çıktı. ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine ilk olarak 2006 yılında 97'nci sıradan girmişti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisi ile Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle ihracatı artırmak çalışmaya devam edeceklerini belirten Akyol, "Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımız kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:45 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor: Akbelen'deki kampanyanın ağaç hassasiyetiyle izahı mümkün değil
18:19 Özgür Demirtaş'tan Buket Aydın'a kredi kartı göndermesi
18:15 Özgür Demirtaş'tan kendisini eleştiren Buket Aydın'a üstü kapalı gönderme: Kredi kartım bana ait
17:48 Yarım gram altın üretimi durduruldu
17:44 Düğünlerin gözdesi yarım gram altın tarih oluyor
17:35 Çöpe atılan patlıcan sapı şifa deposu çıktı! Faydaları inanılmaz
17:16 Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmeye hazırlanıyor
17:12 Beşiktaş bombanın pimini çekti! Dünyaca ünlü futbolcu, 24 saat içinde Türkiye'ye geliyor
17:15 'Aşık olduğum kişi evli' sözleri ortalığı karıştıran Didem Soydan'dan yeni açıklama geldi: Alakaları olmayanları rahatsız etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 19:10:02. #1.13#
SON DAKİKA: ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement