Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olan ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde 2 sıra yükseldi. Dört Türk savunma sanayi firmasının yer aldığı listede geçtiğimiz yıl 49'uncu sırada yer alan ASELSAN, bu yıl 47'nci sıraya çıktı. ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine ilk olarak 2006 yılında 97'nci sıradan girmişti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisi ile Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle ihracatı artırmak çalışmaya devam edeceklerini belirten Akyol, "Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımız kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.