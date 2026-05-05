ASELSAN SAHA 2026'da 11 Yeni Ürün Tanıtacak

05.05.2026 21:17
ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının on altıncı haberinde, ASELSAN'ın fuar kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlere yer verildi.

SAHA'nın en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firması olmaya hazırlanan ASELSAN, fuarda başta ÇELİKKUBBE bileşenleri olmak üzere denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan her alanda geliştirdiği milli çözümleri uluslararası delegasyonların beğenisine sunacak.

SAHA kapsamında geleceği bugünden şekillendiren teknolojileri ilk kez vitrine çıkaracak olan ASELSAN, fuar boyunca "mavi vatan"ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak.

ASELSAN, Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan SAHA 2026'da ALP Alçak İrtifa Radarı, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, EJDERHA Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi ve PUHU Elektronik Harp Sisteminin de arasında bulunduğu pek çok sistemi sergileyecek.

Yapay zekanın bütün unsurlarını AR-GE süreçlerinde kullanan ASELSAN, görücüye çıkaracağı onlarca yenilikçi çözümüyle SAHA'da yer alacak.

Tedarikçileriyle birlikte geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendirme hedefiyle yerli ve milli savunma ekosistemini büyüten ASELSAN, fuar kapsamında millileştirme yolculuğunda başarıyla ilerleyen firmaları da ödüllendirecek. Bu kapsamda en fazla millileştirme yapan, en fazla ihracata imza atan ve en fazla katma değer yaratan firmalara ödülleri verilecek.

SAHA'da küresel aktörlerle işbirliğine kapı aralanacak

ASELSAN'ın sektörün öncü aktörlerini buluşturan fuarda savunma sanayinin küresel aktörleriyle işbirliği anlaşmaları imzalaması ve stratejik ortaklıkları güçlendirmesi de planlanıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı değerlendirmede, SAHA 2026'nın şirketin küresel marka yolculuğunun en önemli yapıtaşı olacağını belirterek, fuarda ASELSAN'ın ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında önemli ortaklıklara imza atılacağını bildirdi.

SAHA'nın Türkiye'nin savunma sanayisinde ve ileri teknolojide geldiği noktanın dünyaya ilan edildiği önemli bir platform olacağını aktaran Akyol, "SAHA'da gerçekleştireceğimiz lansmanlarla milli mühendisliğin gücünün küresel rekabetteki iddiasını ortaya koyacağız. Yapacağımız 3 lansmanda 5 yeni ürünü ve 6 ürünümüzün de yeni versiyonunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyol, ASELSAN olarak hedeflerinin artık seri üretim kabiliyetleriyle küresel ligde oyun kurucu olarak standartları belirlemek olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"SAHA bu açıdan ASELSAN'ın küresel teknoloji markası olma yolculuğunda sıçrama tahtası niteliğini taşıyacak. Fuar, ASELSAN'ın gittikçe güçlenen seri üretim kaslarıyla dünyaya yön veren bir marka haline gelmesini hızlandıracak. Gerçekleştireceğimiz işbirlikleri ve lansmanlar ihracatta yeni pazarların kapısını aralayacak. Fuar, ASELSAN mühendisliğinin gücünü küresel vitrine taşımak ve rekabet gücünü üst lige çıkarmak için stratejik bir fırsat yaratacak."

Kaynak: AA

