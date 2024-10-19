ASELSAN SAHA EXPO'da En Büyük Katılımı Gösteriyor

Ekonomi

ASELSAN, oyun değiştirici teknolojileri ve yeni ürünleriyle SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na en büyük stant alanıyla en geniş katılımı gerçekleştirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre SAHA EXPO, 1400'den fazla firmanın katılımıyla 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

ASELSAN, fuarda en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firma olarak boy gösterecek.

Fuarda en geniş katılımla yer alacak ASELSAN, insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme, uçuş destek birimleri, elektro-optik sistemler, radar çözümleri ve çok katmanlı hava savunma sistemlerini içeren ileri teknolojilerini sergileyecek.

Alanında en iyi ürünleri üreterek ihracat odaklı büyümeye odaklanan ASELSAN, 100'ü aşkın oyun değiştirici ürün ve sistemini uluslararası delegasyonların beğenisine sunacak.

Dron avcıları da SAHA EXPO'da yerini alacak

ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemlerini de ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak.

Şirket, sunumlarda yeni ağ tabanlı haberleşme sistemleri arasındaki AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ile ARTCom 6993-A URAL'ı, KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV olarak adlandırılan dron avcısı sistemleri küresel oyuncularla buluşturacak.

Yeni elektronik harp podları ile SAHA EXPO'da dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlayan ASELSAN, ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/S ve ANTIDOT 2-U sistemlerini tanıtma fırsatı bulacak.

100'den fazla milli sistemin sergileneceği fuarda boy gösterecek bazı ürünler şunlar:

"KORKUT 25mm, ŞAHİN 130 Fiziki İmha Sistemi, İHTAR Mobil Anti-Drone Sistemi, HİSAR A 150 Hava Savunma Sistemi, HİSAR O 100/ER Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, ALP-300 G Erken İkaz Radarı, GÜRZ 100 Hibrit Hava Savunma Sistemi ve ALP-100 G Alçak İrtifa Radarı, DRAGON-EYE Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, DORUK 120 EO Sensör Sistemi, YILDIRIM-100 EO Kendini Koruma Sistemi, MURAD 110-A Burun Radarı, KORAL-NG, ASELFLIR-500 Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, TOLUN-IIR Tam Atım Mühimmat, ADEN KDU-44 Klayve Gösterge Birimi, AcroSAT Ku 27cm ve 45cm Uydu Terminali, ARTcom 5433 EHKET El Telsizi, ASTELA 3700 el ile araç ve sabit merkez telsizleri."

"ASELSAN'ın gücünü gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, oyun değiştirici etkiye sahip teknolojilerin gücüyle SAHA EXPO'da yer alacaklarını bildirdi.

Fuar kapsamında milli üretim güçlerini göstereceklerini ve stratejik ortaklıklarını genişleterek işbirliği fırsatlarını değerlendireceklerini belirten Akyol, "Zengin ürün portföyümüzle dünyanın dört bir yanındaki potansiyel iş ortaklarının yanı sıra küresel oyuncularla da görüşeceğiz. Böylece hem mevcut işbirliklerini geliştirmeyi hem de yeni ortaklıkların kapısını aralamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma olarak sıfırdan ürettikleri ve küresel ölçekte ses getiren sistemlerle fuarda yer alacaklarını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN için artık ihracat odaklı büyümeyi ajandamızın ilk sırasına aldık. İhracatla dünyaya açılma hedefimiz doğrultusunda ASELSAN'ın teknolojik kabiliyetlerinin geldiği noktayı SAHA EXPO'da savunma devlerine göstermenin gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayi şirketi olarak ihracat odaklı büyüme stratejimiz çerçevesinde çözümlerimizi başta Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Güney Asya olmak üzere farklı coğrafyalarda daha fazla ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz. AselsaneXt vizyonumuz doğrultusunda, ASELSAN'ı 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. SAHA EXPO'nun ASELSAN'ın global hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir fırsat kapısı açacağına inanıyorum."