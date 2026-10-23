ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık sözleşmeyi KAP'ta duyurdu

ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık sözleşmeyi KAP'ta duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsayan 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasıyla duyuruldu.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
Kaynak: AA
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