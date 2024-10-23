ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN ve Baykar'dan 95,1 Milyon Dolar Sözleşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?