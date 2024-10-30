ASELSAN ile STM arasında 58,6 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ile STM arasında Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 58 milyon 626 bin 94 avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır."
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN ve STM'den 58,6 Milyon Avroluk Sözleşme - Son Dakika
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