ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ arasında demir yolu sinyalizasyon sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN ve TÜRASAŞ'tan 75 Milyon Avroluk Sözleşme - Son Dakika
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