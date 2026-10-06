ASELSAN yurt dışına 157,9 milyon dolarlık silah sistemi satışı için imza attı - Son Dakika
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ASELSAN yurt dışına 157,9 milyon dolarlık silah sistemi satışı için imza attı

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ASELSAN, uluslararası müşterisiyle elektronik harp, elektro-optik, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemleri ihracatına ilişkin 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı. Şirket, yeni iş ilişkisinin cirosunu olumlu etkileyeceğini açıkladı.

ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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