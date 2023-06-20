Asgari Ücret Arttı, Yeni Engelli Aylığı Belli Oldu - Son Dakika
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Asgari Ücret Arttı, Yeni Engelli Aylığı Belli Oldu

Asgari Ücret Arttı, Yeni Engelli Aylığı Belli Oldu

20.06.2023 16:38

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak yeni asgari ücret açıklandı. Ayrıca engelli aylığı da 40-69 oranında engelliler için bin 738 TL'den 2 bin 330 TL'ye, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise 3 bin 497 TL'ye yükseltildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni engelli aylığı belli oldu! Yeni engelli aylığı ne kadar oldu 2023? En düşük engelli aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar…

YENİ ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

Yeni engelli aylığı belli oldu! Yeni engelli aylığı ne kadar oldu 2023? En düşük engelli aylığı ne kadar oldu?

ENGELLİAYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için bin 738 TL seviyesinden 2 bin 330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3 bin 497 lira oldu.

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