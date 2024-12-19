Asgari Ücret İçin Hızlı İlerleme Talebi

Ekonomi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, her şeyimiz baştan beri hazır. Bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı. Komisyon toplantısı öncesi TÜRK-İŞ heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında bir toplantı yaptı. Toplantıda konfederasyona bağlı sendikaların asgari ücret konusunda görüşleri alındı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığında Bakan Vedat Işıkhan, diğer komisyon üyeleri ve işverenlerle görüşeceklerini ve orada tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Değerlendirme sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu tartışacağız mutlaka. Artık son günlere gelindi. Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Sonuçlanmasının birinci derecede sorumluluğu hepimizde var. Tahmin ediyorum kısa zaman içerisinde sonuçlandırırız" dedi.

Ağar, komisyondaki işçilerin tekliflerini sunmasına ilişkin soru üzerine, "Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, her şeyimiz baştan beri hazır. Bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz" cevabını verdi. - ANKARA