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Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı! - Son Dakika

Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!

22.11.2021 12:38
Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi.

Geçen hafta işçi tarafındaki ilk talebi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamış, asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edilmişti.

Bugün Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.

'VERGİ ALINMASIN'

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5000 TL olması gerektiğini belirtti.

Bingöl, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi asgari ücret almaktadır. Bu rakamı mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde yeni yılda çalışanlara brüt en az 5 bin TL asgari ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Asgari ücrete kadar olan gelir üzerinden vergi alınmaması gerekiyor. Vergisiz bir şekilde brüt en az 5 bin TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir."

Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı! - Son Dakika Ekonomi


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