Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, "Birkaç aydır oldukça sık gündem olan emtia fiyatları, hem dünyada hem de ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise, "Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatında sıkıntılar var. Bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik ne olacak? Nitelikli işçi ne olacak? Şu anda asgari ücrete yakın Türkiye'deki sayı çok yüksek" açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısı, açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA