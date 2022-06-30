Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

30.06.2022 00:58
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, "Birkaç aydır oldukça sık gündem olan emtia fiyatları, hem dünyada hem de ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise, "Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatında sıkıntılar var. Bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik ne olacak? Nitelikli işçi ne olacak? Şu anda asgari ücrete yakın Türkiye'deki sayı çok yüksek" açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısı, açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu Siirtli Vatandaş: Asgari Ücret 2 Bin 800 İken Bana Yetiyordu, 4 Bin 250 Olunca Yetmedi Siirtli Vatandaş: Asgari Ücret 2 Bin 800 İken Bana Yetiyordu, 4 Bin 250 Olunca Yetmedi
Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement