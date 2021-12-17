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Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı - Son Dakika

Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı

17.12.2021 12:42
Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı

Asgari ücretin yüzde 50 oranında zamlanması Bireysel Emeklilik Sistemi yatırımcıları için piyango oldu. BES'te devlet katkısı en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar olabiliyor. 2022 yılında BES yatırımcıları, yılda toplamda 120 bin lira yatırdıklarında 30 bin lira devletten teşvik almış olacak.

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) yatırımcıları yeni yıla sürpriz bir piyango kazanarak giriyor. Asgari ücretin enflasyonun yaklaşık 29 puan üstünde yüzde 50 gibi yüksek düzeyde artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına yaradı. Çünkü devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşına 25 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşviğin üst sınırını da yüzde 50 artırdı.

SADECE GÖNÜLÜ BES'E 15 BİN 12 LİRA

2021'de de net 2.825 lira olan ve bu yıl ise 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak içinde bulunduğumuz 2021'de 3 bin 577 lirayken önümüzdeki yıl yani 2022'de 5 bin 4 lira olarak belirlendi. Yıllık brüt asgari ücret de böylece 42 bin 924 liradan 60 bin 48 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 25 ile sınırlandığı için bu yıl 10 bin 728 lira olan tavan (ayda 894 lira) 15 bin 12 liraya (ayda 1.251 lira) tırmanmış olacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın aktardığına göre, eğer sadece Gönüllü BES'teyseniz devlet 2022'de biriktirdiğiniz 60 bin 48 liraya karşı size 15 bin 12 lira verecek. Tabii ki bu parayı hemen vermiyor, hak etmeniz için 10 yıl ve 56 yaşını doldurma şartları var.

İKİSİNDEN BİRDEN 30 BİN LİRA

Gönüllü BES'in yanı sıra bir de 2017'de başlayan ve 45 yaşından küçük çalışanların otomatik olarak kaydedildiği (daha sonra çıkmak serbest) Otamatik Katılım'a da ayrıca teşvik veriliyor. Yani yıllık 15 bin 12 lira gönüllü BES için teşvik alırken aynı tutarda teşvik eğer otomatik BES'te de bulunuyorsanız sizin olacak. Yani gönüllü BES'ten teşvik alsanız bile ayrıca bu sistemde kalırsanız ek olarak yatırdığınız her 100 liranın yüzde 25'i teşvik olarak yine sizin hesabınıza geçiyor. Böylece 2022'de otomatik BES'te de 60 bin lira biriktiren bir kişi yine 15 bin bin 12 lira devlet teşviği almış olacak. Yani toplamda hem gönüllü BES hem Otomatik BES avantajlarını sonuna kadar kullanan vatandaş 2021'de 85 bin 708 lira biriktirip 21 bin 456 liralık teşvik alırken 2022'de rakam 120 bin 96 liralık tasarrufa karşılık 30 bin 24 bin liraya çıkacak. BES yatırımcıları 2012'de tam 8 bin 568 lira daha fazla devlet katkısı alacak.

AYRICA FONLARDA DEĞERLENECEK

Yıllık 120 bin lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığınız miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 30 bin lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak.

Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15'ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35'ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60'ını almaya hak kazanıyor.

Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı

Bireysel Emeklilik, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı - Son Dakika
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