Herkesin gözü kulağı bu haberde! Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak? Hesap değişti, işte masadaki son rakam - Son Dakika
Üye Girişi

Herkesin gözü kulağı bu haberde! Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak? Hesap değişti, işte masadaki son rakam

07.06.2023 22:44

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Hükümetin daha önce 500 dolar olarak belirlediği alt sınır, kurdaki yükseliş sonrası 11 bin 600 liralara yükseldi. Refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı.

KURDAKİ YÜKSELİŞ SONRASI HESAP DEĞİŞTİ

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak dün gece başlayan ve bugün devam eden kurdaki yükseliş sonrası hesap değişti.

12 BİN LİRA SEVİYELERİ BEKLENİYOR

Daha önce 500 dolar ve refah payı ile 11 bin lira öne çıkıyordu. Kurdaki yükseliş sonrası 500 dolarlık alt sınır 11 bin 600 liralara yükseldi. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Bu rakamın işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Herkesin gözü kulağı bu haberde! Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak? Hesap değişti, işte masadaki son rakam - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
00:24 Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
00:13 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi
00:08 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
00:04 West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı
23:59 Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
23:56 Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti
23:52 Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor
23:50 Gaziantep'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
23:48 Diyarbakır'da ekili alanda çıkan yangın saatler sonra söndürüldü! Binlerce dönüm küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 00:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: Herkesin gözü kulağı bu haberde! Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak? Hesap değişti, işte masadaki son rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement