Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi - Son Dakika
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Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi

25.05.2022 10:43
Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi. Çelik, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz." dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. Yeni formüller belli oldu, ilk rakam ortaya çıktı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez belirlenmesi gündemde. Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL olacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi. Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız."

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ

Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam formüllerinden bir tanesi de 'Enflasyon farkı' formülü öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi gündeme geldi.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 31,71 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşmiş oldu.

Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.

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Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi - Son Dakika


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