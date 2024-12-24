Asgari ücret zammı ortalığı karıştırdı, sosyal medyada yorum yağıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret zammı ortalığı karıştırdı, sosyal medyada yorum yağıyor

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Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammı düşük bulan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yapılan zamma tepki gösterdi.

24.12.2024 23:05  Güncelleme: 23:19
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 30'luk zam ile birlikte asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi.

Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve Genel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası ücretleri de yükseldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammı düşük bulan yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yapılan zamma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Suriye kadar düşünmediniz bu memleketi" , "Açlık sınırı yani bir insanın sadece gıdasınız yeterli gelecek para 24 bin küsur. Ama asgari ücret 22 bin küsur. Yazıklar olsun" , "işçinin yanında değil de patronun yanında olsanız daha çok oy kaybedersiniz patronlar iktidar yapmaz" , "Acilen demokratik yollarla erken seçime gidilmenin yolları bulunmalıdır" denildiği görüldü.

Asgari ücret zammı ortalığı karıştırdı, sosyal medyada yorum yağıyor

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı ortalığı karıştırdı, sosyal medyada yorum yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Cocukluk askimsin:
    kim olursan ol hangi partili hangi mezhebli hangi irkdan olursan ol. kardeşim bu para ile olmaz insanlar sadece kira ödeyerek yaşayamaz vicdan lazım vicdan 223 6 Yanıtla
  • Cesur Adam:
    Devlet yeniden değerleme adı altında herşeye %43,93 zam yaparken asgari ücrete hangi mantıkla %30 zam yapıyor bunu halka açıklamalı. 155 6 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Başımızda dünya lideri varken bizim zamma ihtiyacımız yok. Reisimiz sağolsun. Allah paramızı pulumuzu canımızı her şeyimizi bizden alıp reise versin. Dünyayı fethedelim para pul hepsi boş işler :D 36 117 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Ulan asgari ücret bi ara 4.250 oldu millet bu kadar yüksek asgari ücret olur mu bu işverenler nasıl karşılar istiyorsunuz ki milleti işten çıkarsınlar millet işsiz kalsın diye yorumlar geliyordu şimdi de üz diyorsunuz bencede az ama 30 yapsa dicektiniz milleti işten mi çıkartmak istiyor bu adam o yüzden bu yorumlar yersiz 22 98 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    yerli esad artik gitde kurtulalim bu işkenceden 81 34 Yanıtla
  • Tony Montana:
    7 SEN 70 E KİM SEBEP OLURYARSA BESİKTEN MEZARA ALLAH HEPSİNİN... VERSİN 96 5 Yanıtla
  • Depeche:
    yazıklar olsun 92 6 Yanıtla
  • Turan:
    sayın millet vekillerine bu parayı versek 5 gün geçinebilirler mi bu parayla acaba 91 2 Yanıtla
  • Kamil Tekin:
    Hemen herşeyde seçim istemeyin yahu seçim 26 da o zaman a kadar herşey güzel olacak güzel günler göreceğiz güneşli günler 8 74 Yanıtla
  • Nazim Akkuş:
    birşey olmaz canım kardeşlerime bende emekliyim cooook bile bize ye ye bitmez zaten kağıt yenmez mal kardeşlerime de yeter müstahak 46 11 Yanıtla
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