Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi

Asgari ücret 2024 yılı ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilirken, yıl içinde ara bir zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili en net açıklama Merkez Bankası enflasyon raporunda yer alırken "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

09.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:27
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği iddiaları kulislerde sıcaklığını korurken, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MERKEZ'İN RAPORUNDA ZAM YAPILMAYACAĞI İFADE EDİLDİ

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ GÜNCELLENECEK OLMASI..."

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası\'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Kimse ağlamasın. Millet hak ettiği gibi yönetiliyor.Allah gelecek nesillerin yardımcısı olsun. Daha zor şartlarda çalışıp daha zor kazanıp daha zor ve daha geç emekli olacaklar. Ama bi şeylerin düzelmesi için 70li yılları düşünüp şükredenlerin bi ölüp gitmesi lazım. 190 20 Yanıtla
  • ersin gülmez: Vay arkadaş şu asgari ücret tüm ülkenin can damarıymış koskoca merkez bankası bile asgari ücrete göre kendini muhafaza ediyor. Yazık çok yazık 115 4 Yanıtla
  • Serkan Basar: önemli değil şunun şurasında marta ne kaldı 91 5 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Başka en düsük emekli maaşına bakın ya askeri ücret diyorsunuz bide 87 4 Yanıtla
  • Ali Durmaz: mart'tan sonra herşeyin daha kötüye gideceği belli oldu. 90'lı yıllarda asgari ücretle çalışan bir kişi kooperatifler aracılığı ile ev sahibi olabiliyordu. emekli olan aldığı ikramiye ile ev alabiliyordu bundan sonra kiralarını zor ödeyecekler. ve maalesef bu iktidara en çok oyuda bu kesimler verdi. artık ektiklerini biçme zamanı geldi. 25 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Bu yüzde 52 bunu hakediyorda olan yüzde 48 e oluyor 11 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ: Bunun adı ekonomiyi düzeltmek değil. Asgari ücrete zam yapma, emekliyi 10 bin TL de bırak, KDV de herseye %2 ilave et vs.vs...Özetle enflasyonun yükünü tamamen dar gelirliden çıkart. Nerede sizlerin uzmanlığı, nerede ABD gelenlerin tecrübesi. Bu kadarını herkes yapar zaten. 2 0 Yanıtla
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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi - Son Dakika


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