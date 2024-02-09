31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği iddiaları kulislerde sıcaklığını korurken, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.
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Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi - Son Dakika
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