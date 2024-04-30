TBMM\'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti

Politika

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yeni anayasa mesaisi başlıyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin liderlerini ziyaret edecek. Kurtulmuş ilk olarak bugün saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

CHP LİDERİ ÖZEL SİTEM ETTİ

Numan Kurtulmuş, "Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" ifadelerini kullanırken CHP lideri Özel, sitem dolu bir çıkışa imza attı. Özel açıklamasında "Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi taleplerinin neresindedir? Anayasaya uymayacaksak yeni anayasaya yapsak ne olur yapmasak ne olur?" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

"Müzakereyle bir süreç oluşturulması fikrini ifade ettim. Benim dikkat ettiğim husus, anayasanın içeriğiyle ilgili şimdiye kadar bir cümle konuşmadık. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve sonucu olarak doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir.

Partilerin anayasaları olmaz. Anayasa teklifleri olur. Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aldım. Benim için yapıcı bir görüşme oldu. Hep beraber bir yol alacağız. Kararı Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni anayasayla ilgili toplumsal mutabakat arıyoruz. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar."

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ben kendisinin Meclis Başkanlığı'na aday olduktan itibaren her zaman görüşebileceğimizi söyledim. Bugün de bir ziyaret yaparak bizlerle görüşlerini paylaştık. Yeni anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamı şart.

Siyasiler el sıkıştırmazsa siyaset düşmanları el oluşturmaya başlar. El sıkışılacak ki müzakere edilecek. Sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gereken bir şey.

Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Prensip olarak başkan olsam da partimin yetkilileriyle görüşmeden yanıt veremem. Başkanın değerlendirmesini grubumuzla değerlendireceğiz. Bugün insanların yoksulluk, açlık gibi üst düzeyde beklentileri varken, yeni bir anayasa beklentisi taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım.Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Anayasaya uymayacaksak yeni anayasaya yapsak ne olur yapmasak ne olur?"

Kurtulmuş 2 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de DEM Parti'ye de bir ziyaret gerçekleştirecek.