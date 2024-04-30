Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

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Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir polis memuruna bıçakla saldıran Türk vatandaşı Hasan Skalenen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

30.04.2024 13:55  Güncelleme: 14:36
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Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

ÜLKEYE 72 SAAT ÖNCE TURİST OLARAK GELMİŞ

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Skalenen, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polise yönelik saldırının ardından Skalanen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
Kudüs\'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

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Son Dakika Dünya Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Gümüşsoy: Eline sağlık Şehadetin mübarek olsun kardeşim. 179 52 Yanıtla
    ferhat eser: polise saldır şehadete er ne alaka ??? 55 154 Abdullah Kara: Ferhat eser çok cahil bir adamsın 89 17 Bilgehan Göktürk: Sende git yap aynısını sende iç şadet şerbetini niye bekliyorsun? 24 24 Zafer El: sen anlaman Ferhat eser 8 5 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser tineri çekmişsin yine 2 1
  • Serter Kara: Bıçakla, sapanla olacak işler değil bunlar. Yinede Rabbim şahadetini kabul etsin. 113 21 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: şehittir, şehit... 44 12 Yanıtla
  • Enes Berk: Yangına su götüren karınca misali. En azından sessiz kalmayıp elinden geldiğince bişeyler yapmış. Allah şehadetini kabul etsin.. 39 7 Yanıtla
  • Osman Köse: Belki de sebepsiz yere öldürüp saldırdı demişlerdir, sonuçta ne şahit var ne kamera kaydı var. 1 2 Yanıtla
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