Kudüs\'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü

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Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

ÜLKEYE 72 SAAT ÖNCE TURİST OLARAK GELMİŞ

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Skalenen, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polise yönelik saldırının ardından Skalanen güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.