Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

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Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, evleniyor.

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.