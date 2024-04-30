Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika
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Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etti. İkilinin sarmaş dolaş pozlarını paylaşmasıyla birlikte tebrik yorumları yağmaya başladı.

30.04.2024 14:02  Güncelleme: 14:08
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Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, evleniyor.

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.

Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Emire Cansu Kurtaran, Reynmen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti - Son Dakika

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