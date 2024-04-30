MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında İYİ Parti kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmediği yönünde kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vermişti. Bahçeli, "Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün mazbatasını aldığı tören sonrasında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu kendisini ihanetle suçlayan Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
Dervişoğlu, "Kritik bir cümle var hainlikle ilgili, ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam" dedi.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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