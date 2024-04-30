Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmemiş ve bugün yaptığı açıklamada "Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerine mazbata töreni sonrası yanıt veren Dervişoğlu, "Bir kişi öyle dedi diye bir büyük camianın gönlünü kıramam" dedi.

30.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında İYİ Parti kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmediği yönünde kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vermişti. Bahçeli, "Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanmıştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bugün mazbatasını aldığı tören sonrasında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu kendisini ihanetle suçlayan Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

"BEN ONUN PARTİSİNDE 10 YILI AŞKIN İL BAŞKANLIĞI YAPTIM"

Dervişoğlu, "Kritik bir cümle var hainlikle ilgili, ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam" dedi.

Devlet Bahçeli\'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu\'ndan yanıt gecikmedi

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Çağlar: hepimiz biriz ayrışmıyalım 57 32 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Bunlar mutait kesim başkanın çantasını taşıyan başkan oluyor 9 8 Yanıtla
  • Şevki Sünger: dede son günlerde ne kadar çok konuşuyor yürüyüş iyi gelmiş bide siyasetten uzaklaşsa milllyetçilik pas pas olmuş durumda Türkleri Türkiyede ikinci sınıf vatandaş yaptı ortağı ile birlikte 10 0 Yanıtla
  • Onur coban: İhanetten en son bahsedecek kişidir DEVLET BAHCELİ 8 0 Yanıtla

13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 15:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement