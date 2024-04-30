Devlet Bahçeli\'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu\'ndan yanıt gecikmedi

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında İYİ Parti kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmediği yönünde kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vermişti. Bahçeli, "Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanmıştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bugün mazbatasını aldığı tören sonrasında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu kendisini ihanetle suçlayan Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

"BEN ONUN PARTİSİNDE 10 YILI AŞKIN İL BAŞKANLIĞI YAPTIM"

Dervişoğlu, "Kritik bir cümle var hainlikle ilgili, ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam" dedi.