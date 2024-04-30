Bahçeli, Dervişoğlu'nu tebrik etmediği eleştirilerine cevap verdi

Politika

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İYİ Parti kurultayında genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmediği yönünde kendilerine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

SÖZLERİ UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Bahçeli açıklamasında "Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikliği söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" dedi. MHP liderinin bu sözleri parti grubundakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"CUMHURİYET'İN YENİ YÜZYILINDA TARİHİ SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz. Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAK"

Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

"ÜÇ BELEDİYE ALMAK İÇİN..."

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir. Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır.

FERDİ TAYFUR'LU YÜRÜME VİDEOSU

Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videodan sonra çarpık değerlendirmeler yapanlar şimdi beni dinleyiniz adını bile Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın. Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim. 'Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır.

BAHÇELİ-ERDOĞAN ARASINDA TARTIŞMA İDDİALARI

Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır.

İYİ PARTİ'DEKİ KURULTAYI: İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ

Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikli söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."