Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

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Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
31.05.2025 11:00
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Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
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Asgari ücretle ilgili merak edilen konulardan biri olan ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'dan umutlandıran bir yorum geldi. Duman, asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Memur ve emekli maaşıyla birlikte asgari ücrete de ara zam yapılması talepleri gündemin üst sıralarına yerleşti. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik çağrılar artıyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Asgari ücretin belirlenme süreci, enflasyonun etkisi ve emekçilerin yaşadığı zorlukları değerlendiren Duman, "Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil" diyerek güncel sisteme eleştirilerde bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isimden ilk tahmin geldi

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASI İHTİMALİ VAR"

Asgari ücrette yılın ikinci dönemi için bir ara zam yapılması ihtimali olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, "Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması gerekiyor. Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan oy birliği kararı çıkmamıştı. Enflasyon her ay asgari ücretin alım gücünün cepteki karşılığını eritiyor. Asgari ücretle geçinebiliyorum demek artık neredeyse mümkün değil. Fazla mesai ücretiyle yani asgari ücretin üzerine alınan ilavelerle bugün birçok insan asgari ücret almıyor. Asgari ücret ilk defa işe başlayan vasıfsız birinin 225 saat çalışması karşılığında alacağı paradır. Emeğin ve emekçinin hakkının ödenmesi lazım" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    baba sen ne hikaye anlatıyorsun ülkenin tüm kuruluşları satılmış satılan yer yok ithalat ihracatın 50 katı bulgaristandan saman ithal ediyorsun toz şekerin brezilyadan geliyor merkez bankan tam takır kuru bakır nereden para bulup aktaracaksın en büyük zam bu ülkeye bu iktidarı bir an önce postalanmasıdır 26 18 Yanıtla
    Murat bakır:
    LAN GEVŞEK BASMAKALIP CÜMLELERLE KONUŞAN MALUM ZİHNİYET BAK İŞİNE. ÜLKELERİN İTHALAT VE İHRACAT OLAYINI BİLMEYEN ANCA SOSYAL MEDYADAN İZLEYİP BURDA YORUM YAPAN KUŞ BEYİNLİLERDEN ÖTEYE GEÇEMEZSİNİZ. İKTİDARIN İ Sİ BİLE SİZE NASİP OLMAYACAK HADİ AZ ÖTEDE OYNA 0 0
  • BARIŞ akay:
    Ben güvenlik olarak çalıyorum asgeri ücret MESAİ yol parası alıyorum fazla mesailerim netini düşüyor şirket yarısını kesiyor diğer yarısınıda vergiye kesiyorlar mesailerimizi hiç alamıyoruz Ne kadar çalışırsak çalışalım hakkımızı vermiyorlarVe denetim yok şirketler istediği gibi kesinti yapıyorlar 8 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    asgari ücrete zam çözüm değil enflasyonu tetikliyor bunu artık nasıl anlayacaksınız 1 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum - Son Dakika
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