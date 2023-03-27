Asgari ücrette artış olacak mı? Tartışmaları bitiren yanıt Bakan Bilgin'den geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücrette artış olacak mı? Tartışmaları bitiren yanıt Bakan Bilgin'den geldi

27.03.2023 11:10

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması sonrası asgari ücrete ek zam beklentisi meydana geldi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" şeklinde konuştu.

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları aradaki makas daraldı.

BAKAN BİLGİN: BİR ZAM BEKLEMİYORUM

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.

YORUMLAR (5)
  • Sezgin Avcı: Tarihin en başarısız çalışma bakanı Cevap Yaz 45 8 Yayından Kaldır
  • Ünal Yıldız: Sayın Bakanım 8500 değil 18500 yapsanız ne yazar fiyatlar yükseldikten sonra...fiyatlar artmasın 8500 de kalsın.. Zaten benim tanıdığım pekçok kişi 4500 e çalışıyor.. her işletme 8500 vermiyor Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır
  • Nejat Nejat: Merak etmeyin asgari ücrete zam yoksa size de sandık oy yok sayın bakan bey Cevap Yaz 44 31 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Son Dakika: Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor Son Dakika: Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor Bakan Bilgin: Meclis'e Sunduğumuz Çalışmayla; Gazilerimize Ödenen Aylıkları Asgari Ücret Düzeyine Çıkarıyoruz Bakan Bilgin: Meclis'e Sunduğumuz Çalışmayla; Gazilerimize Ödenen Aylıkları Asgari Ücret Düzeyine Çıkarıyoruz

Vedat Bilgin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette artış olacak mı? Tartışmaları bitiren yanıt Bakan Bilgin'den geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Fenerbahçe çıtayı çok yükseğe koydu! İsmail Yüksek'e biçilen değer netleşti
11:13 Dolar 19,09 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye tepki: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecek
11:38 AK Partili isme canlı yayında "HÜDA PAR" sorusu: 150 bin oyu olan partinin size ne gibi katkısı olacak?
11:32 AK Partili isme canlı yayında soruldu: 150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?
11:32 Bakan Varank'ın İsrail analizi ortalığı karıştırdı!
11:26 Bakan Varank'ın İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili analizi tartışma yarattı
11:26 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi
11:20 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti! Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı
11:19 Depremzedelere çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a fedakarlık madalyası mı verilecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 12:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücrette artış olacak mı? Tartışmaları bitiren yanıt Bakan Bilgin'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement