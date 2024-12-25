Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var

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Asgari ücreti haftalar öncesinden doğru tahmin eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu kez 2025'teki en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminini de açıkladı. Erdursun, ''Emeklilere de yüzde 17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile yüzde 25'e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin TL olur'' ifadelerine yer verdi.

25.12.2024 10:52
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Milyonlarca çalışanın ve dar gelirlinin beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı belli oldu. İşçi tarafının katılmadığı, dördüncü ve son komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI..."

Yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, yapılacak artışı nokta atışı tahmin eden isimlerden biri olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilere yapılacak zamla ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdursun, konuya ilişkin açıklamasında "Asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Hayırlı olsun. Emeklilere de %17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile %25'e tamamlanır. En düşük emekli aylığı da 15 bin TL olur" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30'luk bir fark oluşacak. 2025'te emeklilik dilekçesi verecek olanlara, daha düşük maaş bağlanacak.

Bu durumun nedeni olarak ise ise maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması olarak açıklandı.

Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Apple User:
    Bu zam değil zamcık yediniz bitirdiniz bu ülkeyi insanlar sefilliğe gidiyor artık. 10 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Bozdur Bozdur Harca Hiç Utanma Yok 9 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İyiymiş...Bir Uludağ yaparız,artık...Bir hafta.... 9 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Emekli yılında böyleyse sonrasını sen düşün...Cumhurbaşkanı bu yüzden emekli olmuyor, napsın adam? Böyle haberler sızdırarak alıştırıyorlar, kurbağanın suyunu yavaş yavaş ısıtıyorlar yani.... 7 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok düşük kaldı,Asgari ücret ile emekli maaşının aynı olması lazım, emekli bu parayla geçinemez, ALLAH yâr ve yardımcınız olsun inşallah. 6 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Cook iyi para sogan ekmek yeriz 5 1 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz ?????? 1 0 Yanıtla
  • Yunus Arslan:
    en az emekli maasi 25 bin tl ortalama olmalı diye dusunuyorum ama gelde anlat 0 0 Yanıtla
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