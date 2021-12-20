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Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

20.12.2021 11:14
Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Asgari ücrette tarihi zam çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini yükseltirken diğer gruplarda da ücret artışlarını beraberinde getirecek. Sabah'ın haberine göre; süren toplu iş sözleşmelerinde yeni tutar dikkate alınacak. Gelir ve damga vergisinden muaf tutulan yeni asgari brüt 5004 lira olurken bu tutarı geçen fazla mesailer vergiye tutulacak.

İşte merak ettiğiniz sorular ve yanıtları...

1-Emekli, memura yeni yıl zammı yeni asgari ücretten etkilenir mi?

Hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecektir. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacaktır. Emekli aylığı ve memur maaşları da 2002'de zamlanacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken asgari ücretteki artış da dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Yine Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor. Kamu çalışanlara ek zam da 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

2-Yeni asgari ücret ihbar, kıdem tazminatlarına nasıl yansıyacak?

Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5004 lira geçerli olacak.

3-Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı hak edenlere yapılacak ödemede üst sınıra "kıdem tazminatı tavanı" deniyor. Emekli olmak isteyenler en fazla ne kadar alacağını bunun üzerinden hesaplıyor. Bu yıl için uygulanan tavan 8 bin 284 lira olup, işveren isterse bunun üzerinde ödeme yapabiliyor. Gelecek yıl kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 13 bin liraya yükselecek. Tavan miktar üzerinde bir ödeme yapıldığında aşan kısım kıdem tazminatı niteliği taşamadığı için gelir vergisi ödeniyor.

4-Fazla mesai nedeniyle brüt asgari ücreti aşan tutar vergiye tabi mi?

Haftada 45 saatten fazla çalışıp fazla mesai ücreti almaya hak kazanan asgari ücretliler fazla mesaiden dolayı asgari ücreti aşan kısımlar nedeniyle vergiye tabi olacak.

5-AGİ devam edecek mi, maaşı yüksek olanların geçim indirimi yine çocuk sayısına göre mi belirlenecek?

Vergi alınmaması durumu sadece asgari ücretli çalışanları kapsıyor. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için gelir ve damga vergisi devam edecek. Ancak brüt asgari tutarın üzerinde geliri olanlar için AGİ ödemeleri sürecek. Asgari geçim indirimi hesaplanırken Ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınırken, Temmuz ayında asgari ücret artsa bile asgari geçim indirimi değişmiyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.

6-En yüksek işsizlik ödeneği kaç lira?

İşsizlik ödeneği de asgari ücretle birlikte yükseldi. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücret zammıyla beraber gelecek yıl en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik ödeneği da 4 bin 260 lira olacak.

7-İşverenin SGK tavan maliyeti ne kadar olacak?

İşverenin ücretini ödediği işçilerinden prime esas kazançları toplamı SGK tavan matrahını aşan kişiler için hesaplanan prim tutarları asgari ücretle birlikte değişiyor. Yılbaşından itibaren 1 günlük taban matrah tutarı 166,80 lira olup 30 günlük 5004 lirayı buluyor. Tavan tutar da 1 günlük 1251 lira olup 30 günlük tutar 37 bin 530 liraya ulaşıyor.

8-Çocukları olup boşanan çiftlerden hangisi AGİ farkını alır?

Asgari ücretin üzerinde geliri olan memurlar da dâhil bütün çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanır. Bekâr, evli, boşanmış, dul, çocuklu, çocuksuz tüm işçi ve memurlara uygulanır. Çocuktan kaynaklı olarak bu tutar artar. Gelir Vergisi Kanunu'na göre boşanma durumunda çocuğun bakımını kimin üstlendiğine ve çocuk için nafaka ödenip ödenmediğine bakılır. Boşananlar için indirim tutarının hesabını nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

9-Boşanma durumunda AGİ farkını kim alacak?

Çocuk ya da çocuklar için iştirakçi nafakası ödeniyorsa nafakayı ödeyen taraf çocuklardan kaynaklanan AGİ farkını alabilir. Nafaka ödenmiyorsa çocukların bakımını kimin sağladığına bakılır. Bakımını sağlayan AGİ farkını alır.

10-Asgari ücrette vergi muafiyeti kayıt dışını teşvik eder mi?

Maaşı yüksek olduğu halde asgari ücretli gibi gösterilip vergi kaçırılması durumunda ödenmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye faturasız, belgesiz elden ödeme yapan işletmeleri yakından takip ediyor.

10- Vergi dilimi nedeniyle yılsonunda yine maaşlar düşecek mi?

Meclis'e getirilen yasa teklifine göre asgari ücretin üzerinde maaş alınmasına karşın vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında maaşları düşecek olan çalışanlar için de tedbir alınıyor. Bu çalışanların vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin altına düşmesi durumunda Asgari Geçim İndirimi artırılarak bu fark kapatılacak.

11- Asgari ücretteki artış Genel Sağlık Sigortası primlerine de yansıyor mu?

GSS primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar oluyor. GSS primi 2021'de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022'de 161.55 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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